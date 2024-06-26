الامارات | يامن عودات بطل «تحدي القراءة العربي» في الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الطالب يامن محمد عودات لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في ختام تصفيات شارك فيها مليونا طالب وطالبة مثّلوا 5805 مدارس، وتحت إشراف 7677 مشرف ومشرفة قراءة.

وجرى تتويج الطالب يامن محمد عودات من الصف الـ10 في مدرسة المنارة الثانوية للبنين، التابعة لمنطقة بني كنانة التعليمية، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة الذي شهدته العاصمة الأردنية، عمّان، بحضور الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور نواف العجارمة، ورئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المراجعين في سفارة دولة الإمارات في عمّان، خالد سالم آل علي، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تنظم تحدي القراءة العربي، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على التظاهرة القرائية الكبرى من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجرى في الحفل تتويج رامي أحمد الحراحشة من منطقة مخيم الزعتري التعليمية، بلقب «المشرف المتميّز»، ومدرسة عبدالله الثاني للتميّز من منطقة السلط التعليمية بلقب «المدرسة المتميّزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى الطالب رعد سامي العوايشة من الصف الـ11 في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين التابعة لمنطقة ماركا.

وسجلت الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي»، مشاركة غير مسبوقة، حيث وصل إجمالي عدد المشاركين من الطلاب والطالبات إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة، يمثلون 229 ألفاً و620 مدرسة، وبإشراف 154 ألفاً و643 مشرف ومشرفة قراءة.

وقال وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور عزمي محافظة: إن الثقافة تحظى باهتمام بالغ من جميع الهيئات والجهات في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تعمل وزارة التربية والتعليم باستمرار لوضع الخطط والبرامج الطموحة من أجل تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستويات وأدوات الكوادر التدريسية، بما يسهم في تمكين الطلبة والطالبات من زيادة معارفهم، كما تعمل الوزارة من خلال التوعية والتوجيه وبمساعدة أولياء الأمور، على تشجيع الطلبة، لتكثيف قراءاتهم في مختلف المجالات باللغة العربية.

وأكد خالد سالم آل علي أن «تحدي القراءة العربي» يترجم نهج دولة الإمارات في تعزيز أهمية القراءة ومكانة اللغة العربية، تنفيذاً لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد جيل عربي قارئ ومثقف.

وقال: «حرصت دولة الإمارات على إطلاق المبادرات والمشاريع الثقافية والمعرفية الطموحة التي تستهدف الأجيال والشباب العربي، لتمكينهم من مواكبة العصر، والإسهام الفعّال في خدمة مجتمعاتهم، ومنها مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنظمها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وهي التظاهرة الكبرى من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وقد أحدثت منذ انطلاقها، حراكاً ثقافياً ملموساً على امتداد الوطن العربي».

قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «إن النجاح الذي ميّز مسيرة مبادرة تحدي القراءة العربي منذ إطلاقها في عام 2015، تحقق بفضل عوامل عدة في مقدمتها التخطيط السليم والسير بخطى واثقة نحو أهدافها، حيث رسمت المبادرة لنفسها طريقاً واضحاً منذ البداية، وحددت هويتها كتظاهرة قرائية باللغة العربية، وبذلت وتبذل جهوداً كبيرة، لتعزيز مكانة لغة الضاد لدى الطلاب والطالبات في العالم العربي وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية».

صقل القدرات

يهدف تحدي القراءة العربي الذي أُطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015-2016 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

. 5805 مدارس شاركت في التحدي.

. 7677 مشرف ومشرفة قراءة.

. المركز الأول في فئة أصحاب الهمم يحصده رعد العوايشة.