الامارات | المالديف: اعتقال وزيرة عملت سحراً أسود لرئيس البلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات في جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، كما تم إعفاءها من منصبها للاشتباه في ممارستها للسحر الأسود على رئيس المالديف محمد معزو إلى جانب شقيقيها.

وتم اعتقال الوزيرة مع اثنين آخرين من المشتبه بهم ووضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام.

وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل "سحر أسود" لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

وفي حال التأكد من التهم الموجهة إليها فستواجه الوزيرة إمكانية سجنها لـ 6 أشهر.

وعملت شمناز سابقًا في مجلس مدينة مالي إلى جانب الرئيس معزو عندما كان عمدة المدينة.

وبعد انتخاب معزو رئيساً العام الماضي، استقالت شمناز من المجلس وتم تعيينها ضمن التشكيل الحكومي.