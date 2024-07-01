واقعة صادمة.. رجل ثري يفاجئ حبيبته بسجادة من النقود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لرجل أعمال روسي يدعى "سيرجي كوسينكو" يجعل حبيبته تمشي على الكثير من الأموال.

وأثار مقطع الفيديو، حالة من الجدل حول استخدام الأوراق النقدية كسجادة، حيث وصف الكثيرون هذا الفعل بأنه "مثير للاشمئزاز وإهانة للمال، وفقا لموقع "hindustantimes".

ويظهر في بداية الفيديو حبيبة الثري الروسي وهي تخرج من طائرة هليكوبتر وتمشي على الأموال وهي تمسك بيده.

ويظهر السيد "سيرجي" وهو يرتدي قميص باللون الأبيض وبنطلون أرجواني، وصديقته ترتدي تنورة سوداء وسترة وقميص بيج.

وكتب أحد الأشخاص على الفيديو: "حاول أن تفهم قيمة المال".

وعلق شخص آخر: "أنت ثري للغاية، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إنفاق أو إهدار المال بهذه الطريقة، وبدلا من ذلك، يمكنك مساعدة مئات الأسر وإطعام آلاف الجوعى".

وقال ثالث: "هذا شخص سيئ جدا".

وعلق رابع قائلا: "من العار إهانة المال بهذه الطريقة".

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