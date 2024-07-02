لا تتناولها في الصيف.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب الجفاف أثناء الموجات الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الطقس الحار قد يسهم تناول بعض الأطعمة في الإصابة بالجفاف عن طريق توليد حرارة زائدة داخل الجسم، وكشف موقع "هيلث لاين" و"تايمز أوف إنديا" أطعمة ومشروبات تسبب الجفاف.

الأطعمة الحارة

يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة في الطقس الحار، لأن "الكابسيسين" الموجود بها له آثار ضارة على الصحة ويؤدي إلى الجفاف وزيادة درجة حرارة الجسم وعسر الهضم وعدم الراحة.

القهوة

تناول القهوة خلال الصيف يمكن أن يكون مدر للبول، ما يسبب الجفاف وارتفاع درجة حرارة الجسم.

المشروبات الغازية

تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى الجفاف.

الفواكه المجففة

رغم أنها مغذية، إلا أنها يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى عدم الراحة.

الأطعمة المقلية

يجب تجنب الأطعمة المقلية مثل البرجر، السمبوسة، والبطاطس المقلية خلال أشهر الصيف، وذلك نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي يساهم في الجفاف وصعوبة الهضم.

عانى من هذه الأعراض.. وفاة رجل بعد أشهر قليلة من ظهور هذه العلامات

مشروبات طبيعية تحافظ على صحة القلب من الجلطات وتصلب الشرايين

حسام موافي يحذر من نقص الكالسيوم - احذر هذه الأعراض

هل الشاي باللبن يزيد الوزن؟- طبيبة تُجيب

كيف تؤثر الأسماك المملحة على مستوى الكوليسترول في الجسم؟