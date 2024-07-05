"بتنضف شرايين القلب".. 5 عصائر تحارب الكوليسترول الضار وتمنع السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للعصائر أن تفعل العجب بجسمك، لكن هل تعرف أن بعضها قد يساعدك على تنظيف شرايين القلب ومحاربة الكوليسترول الضار ومنع السكتة الدماغية؟.

ويمكن للشخص أن يعاني من الشرايين المسدودة، تصلب الشرايين، عن انسداد الشرايين بسبب تراكم اللويحات وهي مادة مكونة من الكوليسترول والدهون والكالسيوم ومواد أخرى، ما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء الأساسية مثل القلب والدماغ والأطراف.

ويمكن أن تؤثر الشرايين المسدودة أو تصلب الشرايين بشكل خطير على صحة القلب من خلال الحد من تدفق الدم بسبب تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين.

وبحسب thehealthsite، إليك 5 عصائر فواكه حمراء تساعد على تنظيف شرايين القلب.

عصائر الفاكهة الحمراء لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

تحتوي هذه العصائر على مركبات مثل الأنثوسيانين والليكوبين وفيتامين سي، والمعروفة بخفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، لكن يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إضافة أي من هذه العصائر إلى روتين نظامك الغذائي.

عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعده بشكل طبيعي على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيئ.

يمكنك تناول هذا العصير يوميًا بعد استشارة أخصائي التغذية.

عصير البنجر

عصير البنجر غني بالنترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، ما يقلل من ضغط الدم.

يمكنك تضمين كوب واحد من عصير البنجر في نظامك الغذائي يوميًا من أجل إدارة صحة قلبك.

عصير التوت البري

يُعرف عصير التوت البري بقدرته على تحسين صحة المسالك البولية، كما أنه غني بالفوائد التي قد تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على منع أكسدة الكوليسترول السيئ، ما يقلل من تكوين اللويحات داخل الشرايين، وبالتالي منع انسداد الشرايين.

عصير الطماطم

الطماطم هي واحدة من المكونات التي يمكن العثور عليها بسهولة في المطبخ.

ولكن هل تعلم أنه بصرف النظر عن إضافة النكهات إلى الأطعمة، فإن هذه الخضار معروفة أيضًا بخفض نسبة الكوليسترول؟ نعم، عصير الطماطم غني بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكنك شرب كوب واحد من عصير الطماطم الطازج بانتظام لتحسين مستويات الدهون والحفاظ على نظافة الشرايين.

عصير الكرز

يحتوي عصير الكرز على الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب عن طريق تحسين الدورة الدموية.

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