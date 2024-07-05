35 صورة من عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش - معلومات عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصدر اسم نور الشربيني محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب عقد قرانها أمس، مما لقى تفاعل كبير من محبيها ومعجبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت بإطلالة بيضاء بسيطة، بصيحة الأوف شولدر، ومختلفة من حفل عقد القران، وتركت شعرها الأسود منسدلا على الأكتاف،واختارت مكياج رقيق، يناسب إطلالتها.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نور الشربيني بطلة الاسكواش، وفقًا حسابتها عبر السوشيال ميديا.

- ولدت عام 1995.

- تبلغ من العمر 29 عام.

- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعتبر أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا.

- حصدت بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13عاماً، في عام 2009.

- نجحت في التأهيل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.

- فازت ببطولة العالم للأسكواش مرتين عام 2016 و 2017.

- كما توجت بلقب المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم في كوالالمبور بماليزيا.

- ضمن قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الاسكواش على مستوى العالم.