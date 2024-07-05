الإفراط في تناول هذا الفيتامين يصيب الرجال بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجريت عام 2011 على يد باحثون أمريكيون أن أكثر من 59٪ من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا كانوا يتناولوا الفيتامينات أو المكملات الغذائية بإفراط.

وأوضحت دراسة أخرى عام 2011 ونشرت في شبكة JAMA أنه يوجد فيتامين واحد قد يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا وهو "فيتامين E" الموجود في المكسرات والبذور.

وفيتامين E له خصائص مضادة للالتهابات ويدعم المناعة ويكافح تلف الخلايا من الجذور الحرة، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

بالرغم من أن فيتامين E قد يحتوي على خصائص وقائية ضد السرطان، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب سرطان البروستاتا.

وأشارت دراسة نشرت في شبكة JAMA عام 2011 أن مكملات السيلينيوم أو فيتامين E لم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ولكن بدلا من ذلك تسبب في زيادة خطر الإصابة بالمرض.

وشملت الدراسة أكثر من 35,500 رجل سليم وأظهرت النتائج أن مكملات فيتامين E زادت بشكل كبير من قابلية الرجال للإصابة بسرطان البروستاتا.

ومع ذلك، لم يلاحظ هذا الخطر الأشخاص الذين تلقوا مكملات السيلينيوم، ما يشير أن السيلينيوم قد يقاوم الآثار السلبية المحتملة لفيتامين E على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووجد الباحثون أن فيتامين E له تأثيرات معززة للسرطان، مثل: تحفيز تحول الخلايا، وتعزيز تلف الحمض النووي بسبب الإجهاد التأكسدي المعزز.

ومن الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناول فيتامين E: الغثيان والإسهال وعدم وضوح الرؤية والطفح الجلدي والصداع.

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