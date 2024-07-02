ديتوكس طبيعي.. 6 مشروبات تنظف وتزيل السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن تنظيف وإزالة السموم من الجسم بطرق بسيطة وغير مكلفة، من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

شاي الكركم

يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات قد يسهم في إزالة السموم من الكبد وتعزيز الصحة العامة وإنزيمات إزالة السموم من الكبد والجسم.

ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى غلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الماء وإضافة قليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين.

عصير أملا

يحتوي على فيتامين سي الذي يؤدي دورا حاسما في إزالة السموم من الكبد،

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة، ما يسهم في حماية وإصلاح خلايا الكبد وتعزيز وظائف الكبد وتحسين الصحة العامة.

ولتحضير المشروب قم بمزج ثمار الأملا الطازجة مع الماء وتصفية الخليط وتناوله كل صباح.

ماء بالزنجبيل والليمون

يساعد الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم وتعزيز حركة الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي، كما أن الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهذا يسهم في إزالة السموم من الكبد وتطهير الجسم بشكل عام.

ولتحضير ماء الزنجبيل والليمون، أضف الزنجبيل المبشور الطازج وعصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ.

الشاي الأخضر

يشتهر بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تدعم وظائف الكبد وتعزز إزالة السموم، لذا فهو يساعد على حماية الكبد من الأضرار الناجمة عن السموم وتعزيز عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

عصير القرع المر

يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية، ما يساعد على تنظيف الكبد وتقليل مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم ودعم صحة الكبد وتعزيز عملية إزالة السموم.

ولتحضير هذا المشروب قومي بمزج القرع مع الماء ثم تصفيته وإضافة القليل من عصير الليمون.

ماء جوز الهند

يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليت، لذا فهو يساعد على طرد السموم وتحسين وظائف الكلى، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم.

كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء جوز الهند على تقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد وإزالة السموم.

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