4 نصائح للأمهات عند فطام الرضيع.. ما الموعد الصحيح لذلك؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

كثيرًا ما تواجه العديد من الأمهات مشكلة عند فطام طفلها، وفي الوقت المحدد للقيام بتلك المهمة، وبالرغم من أن الأمر قد يكون سهلًا للبعض، إلا أن كثيرًا من النساء حول العالم تجد مشكلة في ذلك، لذلك نستعرض في السطور التالية 4 نصائح مذهلة لفطام الطفل من الرضاعة، وفقًا لموقع «parents».

اتبعي العلامات

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن العديد الأطباء ينصحون الأمهات باتباع بعض العلامات التي يصدرها الطفل، تنذر ببداية عملية الفطام، والتي تشمل:

- تثبيت الرأس في وضع مستقيم.

- تعبير الطفل باهتمام عن باقي الطعام من حوله.

- التصرف بعصبية أو بطريقة غير مبالية أثناء فترات الرضاعة.

تحديد وقت مناسب

ينصح الأطباء الأمهات بتحديد جدول أو فترة قبل بداية عملية الفطام، فعلى الأم الاستعداد لذلك بشهر من قبل إتمام هذه المهمة، ويوصي الخبراء بالابتعاد عن مراحل التحول في نمو الطفل مثل التسنين، كما يفضل البدأ في ذلك الأمر ببطأ مثل تقليل جلسات الرضاعة بشكل تدريجي.

منحه الراحة الجسدية

يوصي الأطباء بمنح الأمهات لأطفالهن الراحة الجسدية عند الفطام، عن طريق تعويضهم بالاتصال الجسدي بطرق أخرى مثل:

- ملامسة جسد الأم لجسد الأطفال باستمرار.

- قضاء أوقات ممتعة مع الطفل والترفيه عنه.

- العناق.

- اللعب مع الطفل.

أنسب وقت لفطام الطفل

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تقوم الأمهات بأرضاع أطفالهن خلال الأشهر الستة الأولى فقط من بداية ولادتهم، ثم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بجانب تناول مجموعة من الأطعمة الصلبة، وبالرغم من أنه يفضل أن تتم تلك العملية لمدة عام واحد على الأقل، إلا أن الأكاديمية توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد بداية تقديم الأطعمة الصلبة، لمدة عامين أو أكثر.

وبالرغم من أن وقت عملية الفطام ليس ثابتةً، ويمكن للوالدين فطام الطفل متى أرادوا، إلا أن هناك دراسة أجريت في عام 2020، وجدت أن الفطام بعد 7 أشهر يرتبط ببعض الفوائد المذهلة للطفل.