كيف تحصلين على بشرة مشرقة وناعمى بماسك الكاكاو؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك الكاكاو والأفوكادو من الماسكات الضرورية للبشرة، لأنه يحافظ على نضارتها، ويمكن وضعه بشكل يومي، لأنه ليس له تأثير ضار، ويعتبر بديلًا طبيعيًا عن استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، قد تضر بأصحاب البشرة الحساسة، بحسب موقع «style».

ولتحضير ماسك الكاكاو والأفوكادو اتبعي الخطوات التالية:

ماسك الكاكاو والأفوكادو

المكونات:

2 حبة أفوكادو ويفضل استخدام الأفوكادو الطري.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وليس المحلى.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

الطريقة: