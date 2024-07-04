كيف تحصلين على بشرة مشرقة وناعمى بماسك الكاكاو؟

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال
ماسك الكاكاو والأفوكادو من الماسكات الضرورية للبشرة، لأنه يحافظ على نضارتها، ويمكن وضعه بشكل يومي، لأنه ليس له تأثير ضار، ويعتبر بديلًا طبيعيًا عن استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، قد تضر بأصحاب البشرة الحساسة، بحسب موقع «style».
ولتحضير ماسك الكاكاو والأفوكادو اتبعي الخطوات التالية:
ماسك الكاكاو والأفوكادو
المكونات:
- 2 حبة أفوكادو ويفضل استخدام الأفوكادو الطري.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وليس المحلى.
- ملعقة كبيرة عسل أبيض.
الطريقة:
- يمكن إعداد ماسك الكاكاو والأفوكادو، للحصول على بشرة صافية ونضرة، وتبدأ الخطوة الأولى بتقشير الأفوكادو وهرسه جيدًا، للحصول على قوامًا ناعمًا، ثم يضاف إليه ملعقتين كبيرتين من الكاكاو، وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ويتم خلط المكونات جيدًا، حتى تصبح مزيجًا واحدًا.
- يساعد ماسك الكاكاو في ترطيب البشرة، والحصول على لمعان جيد، لذا يجب وضعه على الوجه بعد غسله وتجفيفه بالمناديل، ويدلك الوجه بحركات دائرية بطيئة، وتركه من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ثم شطف الوجه بالمياه الباردة أو الدافئة.
- يمكن اتباع الماسك أكثر من مرة في اليوم، لأنه يتكون من مواد طبيعية، لا تحتوي على أي كيماويات.