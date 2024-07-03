هل حبوب الفيتامينات المتعددة تطيل العمر؟ دراسة جديدة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تناول ثلث الأمريكيين حبوب الفيتامينات المتعددة على أمل تحسين صحتهم العامة، لكن ماذا عن تأثيرها على طول العمر؟

أظهرت دراسة حديثة شملت ما يقارب 400 ألف شخص أن تناول هذه الحبوب لا يقدم أي فائدة تُذكر في إطالة العمر.

وتؤكد الدكتورة إيريكا لوفتفيلد، الباحثة في المركز الوطني الأمريكي لأبحاث السرطان، على أن "الدراسة لم تجد أي دليل على أن تناول حبوب الفيتامينات المتعددة بشكل منتظم يُساهم في إطالة عمر الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة رئيسية".

وتناولت الدراسة، التي نشرت في دورية علمية مرموقة، بيانات من ثلاث دراسات سابقة شملت أكثر من 390 ألف شخص خضعوا لمتابعة صحية على مدار 27 عاماً في المتوسط، حيث كان متوسط أعمارهم 61 عاماً عند بدء الدراسة.

وخلال فترة المتابعة، توفي ما يقارب 165 ألف متطوع، من بينهم 50 ألفاً بسبب السرطان، و35 ألفاً لأمراض القلب، ونحو 9275 نتيجة السكتات الدماغية.

وبحسب موقع "هيلث داي" المتخصص بالأبحاث الطبية، لم تجد الدراسة أي ارتباط بين تناول حبوب الفيتامينات المتعددة واحتمالية الوفاة خلال فترة الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار عرق ونوع جنس و مستوى تعليم ونوعية النظام الغذائي للمتطوعين.

وتُضيف الدراسة إلى نتائج أبحاث سابقة أشارت إلى محدودية تأثير حبوب الفيتامينات المتعددة على تحسين الصحة العامة بشكل عام.

لذا، ينصح الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات بدلاً من الاعتماد على هذه الحبوب للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

وختاماً، تُؤكد الدراسة على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من المكملات الغذائية، بما في ذلك حبوب الفيتامينات المتعددة، لتحديد ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

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