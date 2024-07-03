أعراض تدل على خلل في وظائف الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ستانيسلاف سوسنوفسكي، أخصائي أمراض الجهاز البولي، عن عدة أعراض رئيسية تشير إلى وجود خلل في وظائف الكلى، مؤكداً على ضرورة الانتباه لها خاصةً في حال وجود تغييرات في تحليل البول، أو وجود استعداد وراثي لأمراض الكلى، أو أعراض أخرى، وفقا لما ورد عبر صحيفة نوفوستي.

وقال الدكتور سوسنوفسكي: "هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير مجتمعة إلى وجود مشاكل في الكلى، ونذكر منها:

الأرق والتعب المزمن.

مشكلات في الذاكرة.

فقر الدم.

جفاف الجلد.

الشعور بطعم معدني في الفم.

انبعاث رائحة كريهة من الفم.

صعوبة التنفس.

التورم.

ألم الأطراف دون سبب واضح.

ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأوضح الدكتور سوسنوفسكي أن هذه الأعراض قد لا تظهر في جميع مرضى الكلى، وأن بعضها قد يكون ناتجًا عن أسباب أخرى.

ونصح الدكتور سوسنوفسكي الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض، خاصةً إذا كانت مصحوبة بتغييرات في تحليل البول أو وجود عوامل خطر أخرى، باستشارة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب.

من المهم التأكيد على أن الكشف المبكر عن أمراض الكلى يسهل من عملية العلاج ويُحسّن من فرص الشفاء.

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