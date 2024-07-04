تعاني من حساسية لبن الأبقار؟.. إليك بدائل الحليب النباتية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

في ظلّ اتّباع العديد من الأشخاص أنماط حياة صحية ونباتية، ازداد الطلب على بدائل الحليب البقري.

ولحسن الحظ، باتت تُوفّر الأسواق اليوم تشكيلة واسعة من بدائل الحليب النباتية اللذيذة والمغذية، لتناسب مختلف الأذواق واحتياجاتها.

أوضحمركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا بألمانيا إن البدائل النباتية تعد خياراً جيداً للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه حليب الأبقار، أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

وأضاف المركز أن حليب اللوز وحليب جوز الهند يمتازان بقلة السعرات الحرارية، حيث تتراوح قيمة السعرات الحرارية بهما بين 13 و21 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر، علما بأن هذه القيم تسري على الأنواع غير المحلاة.

وأوضح المركز أن حليب الصويا يحتوي في المتوسط على 38 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر، مشيرا إلى أن حليب الصويا يتميز عن غيره من البدائل، من حيث محتوى البروتين، حيث إنه يتمتع بنوعية بروتين عالية القيمة، بفضل ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية الأساسية.

وللمقارنة يحتوي الحليب كامل الدسم على نحو 65 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر، بينما يحتوي الحليب قليل الدسم على نحو 45 سعراً حرارياً لكل 100 ملليلتر.