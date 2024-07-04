6 توابل قد تصيبك بمخاطر صحية عند الإفراط فيها.. تناولها بحرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي التوابل دورا مهما في حضارات وثقافات العالم، حيث تُضفي نكهات مميزة على الطعام وتُستخدم في الطب الشعبي منذ القدم، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يُسبب بعض المشاكل الصحية، وفقا لحديث الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي.

الفلفل الأسود

قد يُسبب تهيجًا في المعدة والأمعاء، خاصةً لمصابي قرحة المعدة أو التهابها.

الزنجبيل

رغم فوائده، قد يُسبب الإفراط فيه حرقة المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

الكركم

قد يُسبب الإفراط في استخدامه مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مشاكل في تخثر الدم.

القرفة

تحتوي على مركب الكومارين الذي قد يكون سامًا للكبد عند تناوله بكثرة.

الشطة (الفلفل الحار)

قد تُسبب الإفراط في تناولها قرحة المعدة والتهابها، كما قد تُسبب حرقة في الفم والحلق.

جوزة الطيب

تحتوي على مركبات سامة عند تناولها بكثرة، ما قد يُسبب الهلوسة ومشاكل في الجهاز العصبي المركزي.

احرص على استخدام هذه البهارات باعتدال للحفاظ على صحتك العامة وتجنب هذه المخاطر.

نصائح طبية

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية قبل زيادة استهلاكك لأي نوع من التوابل.

ابدأ بكميات صغيرة من التوابل وقم بزيادتها تدريجيًا حسب رغبتك.

جرب أنواعًا مختلفة من التوابل لاكتشاف نكهات جديدة دون الإفراط في استخدام نوع واحد.

اقرأ ملصقات المكونات على الأطعمة المُجهزة للتأكد من كمية التوابل المُضافة.

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