الامارات | فيديو | 5 أسئلة عليك إجابتها قبل اختيار تخصصك الجامعي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنا 5 أسئلة عليك تأملها والإجابة عليها لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، بحسب موقع "فوربس".

1) ما هو المجال الذي يمكنك الحديث عنه بلا توقف؟ فتحديد مجال اهتماماتك الأساسية يزيد فرص نجاحك الدراسي والمهني.

2) ما هي نقاط قوتك؟ فإن توجيه نقاط قوتك الشخصية نحو مسار مهني معين يزيدك إتقاناً وإبداعاً

3) ما هي أنواع المواد الدراسية التي تهتم بها؟ إن كنت تجد علوم الرياضيات ساحرة مثلاً، فالهندسة خيار جيد!

4) ما هي أهدافك المستقبلية؟ ارسم صورة للشخص الذي ستكونه بعد 10 سنوات من اليوم من حيث نوع الوظيفة ومكانها وحتى إمكانية السفر.

5) من هو الشخص الذي يمكن أن يساعدك في اختيار التخصص؟ إن لم تتمكن من إجابة الأسئلة السابقة، توجه إلى شخص يعرف نقاط قوتك وضعفك ليعطيك رأياً موضوعياً

نتمنى لك التوفيق!

