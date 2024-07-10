الامارات | فيديو | عمدة نيويورك يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم "سلة المهملات" ويستعرض كيفية استخدامها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمدة نيويورك يقدم لسكان المدينة "سلة المهملات" ويوضح لهم طريقة استخدامها، حيث كانوا يرمون أكياس النفايات على الشوارع والأرصفة لتأخذها شاحنة النفايات، وهو ما أسهم بانتشار الفئران في نيويورك.

وبمناسبة "ثورة القمامة" كما وصفها العمدة إريك آدامز، تم عقد مؤتمر صحفي رسمي ودخل العمدة وبيده سلة المهملات ووضع داخلها كيس نفايات ليرى الناس كيفية استخدامها، في لفتة ساخرة لهذه المبادرة "الثورية".

هذا الإنجاز أصبح محط سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهنأ البعض سكان نيويورك بدخول سلة المهملات لمدينتهم بعبارة: أهلاً بكم في عام 1880م.

