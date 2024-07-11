الامارات | منها عدم الاستسلام.. نصائح للنساء لخسارة الوزن بسرعة أكبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر فقدان الوزن أمر صعب، حيث تكافح العديد من النساء لخسارة بضعة كيلوغرامات لتستعيدها بعد ذلك، ويزيد وزنها مجدداً.

وأشار موقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، إلى أن هناك ضرورة لاعتماد النصائح التالية لفرص أفضل في التخلص من الوزن الزائد:

وضع خطة واضحة

البدء بتطبيق هذه الخطة

تناول طعام صحي

مزاولة نشاطات بدنية

الحفاظ على الصحة العقلية

عدم الاستسلام

ويشار إلى انه غالبًا ما يفقد الرجال الوزن بسرعة أكبر من النساء، ولكن مع مرور الوقت، عادة ما يكون فقدان الوزن متساويًا بين النساء والرجال.

وقد يفقد الرجال الوزن بسرعة أكبر لأنه عادة ما يكون لديهم المزيد من العضلات، في حين قد يكون لدى النساء المزيد من الدهون. ونظرًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، فإن الرجال يحرقونها أكثر أثناء الراحة مقارنة بالنساء.

كما يُعتبر بعض الرجال أكبر حجمًا من النساء ​​ولديهم المزيد من العضلات، ويمكنهم عادةً تناول سعرات حرارية أكثر والاستمرار في فقدان الوزن، مقارنة بالنساء اللواتي عليهن التحكم بكمية وحجم كل وجبة طعام.

وعن مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، أشار الموقع، إلى أنه فعادة ما تكتسب العديد من النساء حوالي ​​5 أرطال أو ما يعادل 2.27 كيلوغرام بعد انقطاع الطمث. وقد تلعب عوامل عدة دوراً في زيادة الوزن مثل انخفاض مستويات هرمون الأستروجين بعد انقطاع الطمث، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي مع التقدم في العمر، وتغير عادات الأكل الصحية، وقلة النشاط. كما أنه مع التقدم في السن، يفقد الجسم كتل من العضلات، وبالتالي يحرق سعرات حرارية أقل.