الامارات | جريمة تثير غضب السوريين.. أم تقتل طفلتها نكاية بطليقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت جريمة مروعة غضب سكان منطقة دوما بريف دمشق، حين أقدمت أمّ على قتل طفلتها البالغة من العمر عاماً واحدا فقط، خنقاً بالماء وقامت بإسعافها إلى المشفى، مدعية أنها توفيت نتيجة صعـق كهربائي.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن مشفى حرستا أكد دخول طفلة تبلغ من العمر سنة تدعى "أمل" مفارقة الحياة بعد إسعافها من قبل والدتها، وقد ادعت الأم، أنها تـوفيت نتيجة صعـق كهربائي في منزل ذويها.

وبالكشف على الطفلة ومكان الحـادث دارت الشبهات حول وجود جـرم جنائي، ليحدد الطبيب الشرعي أن سبب الوفـاة ناتج عن "وزمة رؤية حـادة ناتجة عن الغرق في المياه"؛ مما أثار الشكوك حول ادعاءت الأم الكاذبة.

وبالتحقيق مع الأم اعترفت بإقدامها على قـتل طفلتها خنقاً في منزل ذويها، بعد أن وضعتها في إناء ممتلئ في المياه، وخنقتها حتى فارقت الحياة، ثم قامت بإسعافها إلى المشفى مدعية بأن سبب وفاتها صعق كهربائي لإبعاد الشبهات عنها.

واعترفت الأم القاتلة، بأنها منفصلة عن زوجها منذ فترة وجيزة، وأنها أقدمت على قـتل الطفلة بسبب مطالبة زوجها بها بشكل مستمر، ورغبتها بحرمانه من ابنته.

ونشرت وزارة الداخلية السورية الخبر على صفحاتها الرسمية مع صورة للأم وهي تدير ظهرها للكاميرا.