مطعم حلويات يثير الجدل بسبب أسماء منتجات غريبة.. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الضبع

أثار مطعم حلويات شهير جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الأسماء غير التقليدية لمنتجاته، والتي اعتبرها البعض تحمل دلالات غير أخلاقية، بينما يرى آخرون أن المطعم يتمتع بحرية اختيار أسماء منتجاته.

بدأت القصة بالتفاعل الواسع من قبل المستخدمين الذين أعربوا عن استيائهم من أسماء الحلويات التي تشمل مصطلحات مثل "القشطوطة" و"لهاليبو يح يح"، فيما صرح المطعم بأن اختيار هذه الأسماء كانت مجرد مزحة وليس له أي نوايا سلبية.

وفي رد رسمي، أوضح المطعم أنه يشعر بالامتنان للنجاح الذي حققه في عدة دول عربية، واعتبر أن الأسماء تعكس روح الفكاهة، مشيرًا إلى أن الاسم الذي أثار الجدل كان نتيجة لموقف طريف خلال التجارب، وأن النقاش حول الأسماء ليس له تأثير فعلي على الذوق العام.

كما عبّر المطعم عن أسفه لأي شخص شعر بأن الأسماء تمثل أزمة، معلنًا عن نيته تغيير الاسم المستفز أو إلغاء المنتج إذا استدعى الأمر.

في الختام، أكد المطعم التزامه بتحسين أدائه والاعتناء بملاحظات الزبائن، معبّرًا عن شكره لكل من يدعمه أو ينتقده بشكل بناء.

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