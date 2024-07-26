توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي - خبير يكشف الفائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي وفريق المصري البورسعيدي اليوم في تمام التاسعة مساء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365" حظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقا لما كشفه خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

توقعات خبير الأبراج لأداء بعض نجوم الأهلي:

1. محمد الشناوي (برج القوس)

وجود الشمس وعطارد في برج الأسد، يعزز من تركيزه وحيويته وأدائه ويجعله يقظا ويتصرف بسرعة وذكاء.

2. كريم فؤاد (برج الميزان)

يتمتع كريم فؤاد بثقة وإبداع وقدرة على الأداء، ما يجعله يواجه بعض الضغوطات، لكن سيبقى قادرا في الحفاظ على توازنه والتحكم بالكرة بمهارة.

3. محمد عبدالمنعم (برج الجدي)

تأثير الشمس وعطارد في برج الأسد يجعله متماسكا في الدفاع.

4. محمد هاني (برج الدلو)

تأثير بلوتو المتراجع في برج الدلو قد يجعله يشعر بعدم الاستقرار، ولكنه يظل قادرا على تقديم أداء متميز بفضل تفكيره المبتكر.

5. رامي ربيعة (برج الثور)

وجود أورانوس في برج الثور يعزز من قدرته على الإبداع في الدفاع، ما يجعله لاعبا قويا في مواجهة الهجمات.

6. ياسر إبراهيم (برج العقرب)

وجود الشمس في برج الأسد يعزز من قدرة اللاعب، بينما تأثير بلوتو المتراجع في برج الدلو قد يجعله يشعر بعدم الاستقرار، وبالرغم من ذلك، سيبقى قويا.

7. بيرسي تاو (برج الثور)

برج الثور يدعمه أورانوس، ما يعزز من قدرته على إدخال عنصر المفاجأة في هجماته، بالإضافة إلى أن تأثير الشمس في الأسد يزيد من ثقته بنفسه، ما يجعله قادرا على تقديم أداء هجومي قوي.

8. إمام عاشور (برج الحوت)

تأثير نبتون المتراجع في برج الحوت قد يجعله يعاني من بعض الارتباك، ومع ذلك، وجود الشمس في الأسد قد يعزز من إبداعه وحماسه.

9. محمد مجدي أفشة (برج الحوت)

تأثير نبتون المتراجع قد يؤثر على إبداعه قليلا، ولكن تأثير الشمس في الأسد يعزز من قدرته على تقديم أداء بارع.

أبرز نجوم المصري البورسعيدي:

1. محمود جاد (برج الدلو)

وجود الشمس في الأسد يمنحه الثقة، بينما تأثير بلوتو المتراجع في برج الدلو قد يجعله يشعر ببعض التوتر، وبالرغم من ذلك، سيظل قادرا على تقديم أداء متميز بفضل تفكيره المبتكر.

2. عمرو سعداوي (برج الجوزاء)

تأثير المريخ والمشتري في الجوزاء يعزز من مرونته وسرعته وقدرته على التكيف وإظهار أداء قوي في الدفاع والهجوم.

3. باهر المحمدي (برج الميزان)

تأثير الزهرة في برج الأسد يعزز من ثقته وتوازنه، ولكن تأثير كيتو المتراجع في برج الميزان قد يجعله يواجه بعض التحديات في الحفاظ على استقراره، لكنه سيظل لاعبا قويا.

4. محمد الدبش (برج العقرب)

برج العقرب سيستفيد من تأثير الشمس في الأسد في تعزيز قوته وثباته والسيطرة على الدفاع.

5. حسن علي (برج الدلو)

تأثير الشمس في الأسد يعزز من قدرته على الابتكار واتخاذ القرارات الجريئة.

6. ميدو جابر (برج السرطان)

القمر في برج الحمل يعزز من حماسه وقدرته على الاندفاع في الهجوم والحفاظ على توازنه.

7. حسين فيصل (برج العقرب)

قوة العقرب وشجاعته مدعومة بتأثير الشمس في الأسد، ما يجعله لاعبا قويا في المواجهات الثنائية.

8. معتز الزدام (برج الأسد)

تأثير الشمس والمريخ في برج الأسد يعزز من ثقته وشجاعته، ما يجعله قائدا هجوميا قويا.

9. محمد الشامي (برج الحوت)

تأثير نبتون المتراجع قد يجعله يشعر ببعض الارتباك، وبالرغم من ذلك، فإن تأثير الشمس في الأسد يعزز من قدرته على تقديم أداء إبداعي ومتميز.

10. سمير فكري (برج الثور)

تأثير أورانوس في برج الثور يعزز من قوته وقدرته على الاستمرارية.

11. فخر الدين بن يوسف (برج السرطان)

تأثير القمر في الحمل يعزز من حماسه وقدرته على الاندفاع نحو الهجوم.

تأثير حركة الكواكب على أداء الفريقين:

النادي الأهلي:

وجود الشمس وعطارد والزهرة في برج الأسد يعزز من الطاقة والثقة لدى اللاعبين، ما يزيد من قوتهم الهجومية وإبداعهم في الملعب وقدرتهم على الإلهام.

وجود القمر في برج الحمل يضيف حماسة وسرعة في الأداء، ما يعزز من قدرتهم على المبادرة والهجوم.

وجود المريخ والمشتري في الجوزاء يدعمان السرعة والذكاء أثناء اللعب، ما يعزز من القدرة على التحرك السريع واتخاذ قرارات ذكية.

وجود زحل ونبتون في الحوت قد يسببان بعض الارتباك أو التحديات في التواصل والتحرك بحرية، ولكن تأثير الشمس والزهرة يمكن أن يتغلب على هذه التحديات.

وجود بلوتو المتراجع في الدلو قد يؤثر على الاستقرار الداخلي للفريق، لكنه يمكنهم من التعلم من التحديات وتحسين الأداء.

النادي المصري البورسعيدي:

وجود الشمس في برج الأسد يعزز من أداء المدير الفني (علي ماهر) ويزيد من طموحه وابتكاره.

وجود القمر في برج الحمل يمنح اللاعبين طاقة وحماسة، ما يعزز من قدرتهم على الهجوم والمبادرة.

وجود المريخ والمشتري في الجوزاء يعززان من سرعة وتكيف اللاعبين في الهجوم والدفاع.

وجود أورانوس في برج الثور قد يجلب عنصر المفاجأة في أداء الفريق وقدرتهم على الابتكار.

وجود نبتون المتراجع في الحوت قد يسبب بعض الصعوبات في تحقيق التوازن في الأداء.

وجود راهو وكيتو المتراجعين في الحمل والميزان قد يسببان بعض التحديات في التعامل مع الضغوطات وضبط الأداء بشكل متوازن.

توقع الأداء:

النادي المصري من المتوقع أن يظهر أداء قوي ولكن قد يواجه بعض التحديات في الحفاظ على توازنه بسبب التأثيرات الفلكية.

أما النادي الأهلي من المتوقع أن يظهر أداء هجومي قوي بفضل تأثير الكواكب في الأسد والجوزاء، بينما قد يواجه بعض التحديات بسبب تأثير زحل ونبتون، وبشكل عام، يستفيد الفريق من الطاقة العالية والإبداع أثناء اللعب.

النتيجة المتوقعة:

فوز النادي الأهلي.