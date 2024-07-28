الامارات | تكهنات بأنه "توم كروز".. من هو المقنع الغامض في افتتاح أولمبياد باريس؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل مشاهدو حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 عن هوية الشخص المقنع حامل الشعلة الأولمبية والذي لم يفصح عنه حتى الآن.

وأقيم يوم الجمعة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ليعلن انطلاق الألعاب الأولمبية الـ33 في التاريخ.

وكان المقنع الغامض يتحرك بين المباني وفوقها طوال حفل الافتتاح حاملا الشعلة الأولمبية حتى قام بتسليمها إلى أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان أمام الرياضيين ورؤساء الدول.

ورأى عشاق الألعاب الإلكترونية أن الشخصية الغامضة كانت نسخة طبق الأصل من الشخصية الرئيسية في لعبة "أساسنز كريد يونيتي" الشهيرة الملقب بأرنو، والذي تدور قصته في العاصمة الفرنسية كما قدم الحساب الرسمي للعبة أيضًا إشارة إلى الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وتكهن آخرون بأن الشخصية الغامضة قد يكون الممثل الشهير لسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" توم كروز والذي يعرف عنه القيام بالحركات الخطرة في أفلامه.