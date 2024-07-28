4 أجزاء في الدجاج لا تأكلها.. هذا ما سيحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من الأطعمة الصحية التي تساعد على تزويد الجسم بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ولكن هل تعلم أن بعض أجزاء الدجاج تحمل مخاطر صحية؟

يعد الدجاج من اللحوم البيضاء الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ويشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي للعديد من الأشخاص، ومع ذلك، هناك بعض أجزاء الدجاج التي يفضل تجنبها، لأنها تسبب مضاعفات صحية، وفقا لموقع "mashed".

ذيل الدجاجة

من أخطر الأجزاء في الدجاج، حيث يقع بالقرب من الجهاز الإخراجي للدجاج، ويحتوي على غدة زيتية مليئة بالدهون المشبعة التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنه يُصعب هضمه، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والدهون، ما يزيد العبء على الجهاز الهضمي.

على عكس باقي أجزاء الدجاج، فإن هذا الجزء فقير بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

جلد الدجاج

يحتوي جلد الدجاج أيضا على نسبة عالية من الدهون التي تُسهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

رئة الدجاج

أرض خصبة للطفيليات والبكتيريا، والتي لا يمكن القضاء عليها حتى بالمعالجة الحرارية، بسبب مقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

رأس الدجاج

من الأجزاء التي يجب تجنبها أثناء تناول الدجاج، حيث تتراكم به بعض المواد الضارة بصحة الإنسان.

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