هذا ما تفعله الطعمية يوميا بمستويات الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح لـ"الخليج 365" أن تناول "الطعمية" بإفراط قد يؤثر على مستويات الكوليسترول.

ما تأثير الطعمية على الكوليسترول؟

يؤدي الإفراط في تناول الطعمية إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك بفضل محتواها على الدهون.

أضرار أخرى لـ الطعمية:

-اضطرابات الجهاز الهضمي.

-مشكلات القولون.

-آلام المعدة.

-الانتفاخ.

-الإسهال.

-زيادة الوزن.

فوائد الطعمية:

-تقوية عضلة القلب وتحسين وظائفه، وذلك بفضل محتواها على نسبة عالية من البروتين والبقوليات.

-تحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة والمعادن والفيتامينات.

-الطعمية غنية بالألياف الغذائية.

-إذا تم تناولها باعتدال وبكميات محدد تسهم في الوقاية من أمراض القلب.

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