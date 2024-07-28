هذا ما يفعله شرب الشاي باللبن بجسمك.. 5 تأثيرات تحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي باللبن من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يُفضله الكثير لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة.

ووفقا لموقع "health"، نوضح تأثير شرب الشاي باللبن على الجسم عند تناوله يوميا.

- نقص العناصر الغذائية

الإفراط في شرب الشاي باللبن يوميا، يُعيق امتصاص الحديد والزنك ونقص العناصر الغذائية، ما يسبب الإصابة بالتعب وضعف المناعة، وشحوب الوجه.

- انتفاخ البطن

إضافة الحليب إلى الشاي يُزيد إنتاج الغازات في المعدة، ما يفاقم مشكلة انتفاخ البطن، وآلام المعدة وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

- الإمساك

تساعد المادة الكيميائية الموجودة في الشاي على إزالة السموم من الجسم، لكن تسبب الجفاف عند الإفراط في تناولها، ما يؤدي إلى الإمساك.

- الأرق

تناول أكثر من كوبين من الشاي باللبن يوميا يسبب الأرق والتوتر، نظرا لأنه غني بالكافيين.

- حب الشباب والبثور

بينما يساهم استهلاكه في إزالة السموم من الجسم، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى اختلال التوازن الكيميائي في الجسم، ما يسبب ارتفاعا في حرارة الجسم وظهور البثور وحب الشباب على الوجه.

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