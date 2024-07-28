هل تشعر برائحة فم كريهة؟.. إشارة على هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة مع تغيير مذاق الفم واللعاب، خاصة في بداية يومهم، وغالبا ما يجهلون أسباب تلك الرائحة، وأنها قد تكون علامة على مرض خطير.

ووفقا لما جاء بموقع " Today"، يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة إلى أمراض ومضاعفات خطيرة لا يجب تجاهلها، وهي كالآتي:

سرطان الفم.

أمراض الكلى.

أمراض الكبد.

أمراض الغدة الدرقية.

وهناك عدة أسباب أخرى يمكن أن تتسبب في وجود رائحة كريهة بالفم، وهي كالآتي:

الالتهاب الرئوي.

مرض السكري.

تسوس الأسنان.

أمراض اللثة.

جفاف الفم.

ويمكن أن تسبب العدوى الناجمة عن فيروس أو بكتيريا التهابًا وتراكم المخاط في الجزء الخلفي من الحلق، وهو ما يسمى أيضًا بالتنقيط بعد الأنف، حيث قد يكون للمخاط رائحة وطعم كريهين، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

وبالنسبة للالتهاب الرئوي، فقد يسبب تراكم السوائل في الرئتين مما قد يؤدي إلى رائحة كريهة ويسبب رائحة الفم الكريهة عند السعال.

أما مرض السكري، فقد يتسبب في جفاف الفم، مما يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا وتشكيل رائحة الفم الكريهة.

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