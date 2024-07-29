لن تتوقع.. هذا ما تفعله البطاطس المقلية بضغط الدم وكبدك ودماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة المحببة حول العالم، إلا أن الإفراط في تناولها يرتبط بمشكلات صحية خطيرة.

وفقا لموقعي "health"، و"eatthis" إليك تأثير لتناول البطاطس المقلية يوميا على صحة الدماغ، ووظائف الكبد، ومستويات ضغط الدم.

تأثير تناول البطاطس المقلية على مستويات الضغط

المحتوى العالي من الكربوهيدرات في البطاطس، وخاصة تأثيرها على مستويات السكر في الدم، يؤدي دورا مهما في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، الملح المضاف والدهون المستخدمة في طهي البطاطس، تُسهم في ارتفاع ضغط الدم.

تأثير تناول البطاطس المقلية على وظائف الدماغ

الزيوت المستخدمة في القلي، والتي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وغير صحية، تتراكم في الجسم وتؤثر سلبا على وظائف الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة والإدراك، وزيادة خطر الإصابة بالتهاب الدماغ.

تأثير تناول البطاطس المقلية على صحة الكبد

عملية القلي العميق للبطاطس تنتج دهونا متحولة، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد، هذه الدهون تُسهم في تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تدهور وظائفه.

أضرار أخرى لتناول البطاطس يوميا

زيادة الوزن.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

مشكلات الجهاز الهضمي.

شيخوخة البشرة.

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