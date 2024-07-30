7 أسباب شائعة لتساقط الشعر.. أبرزها الثعلبة والإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تساقط الشعر مشكلة شائعة تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، وبالرغم من أن فقدان عدد قليل من الشعرات يوميًا أمر طبيعي، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تُزيد من معدل التساقط وتؤثر على كثافة الشعر ومظهره، وفقا لموقع "India Times".

أبرز الأسباب وراء تساقط الشعر

الوراثة

الاستعداد الوراثي هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، حيث إن الثعلبة الأندروجينية، المعروفة أيضًا باسم الصلع الذكوري أو الأنثوي، هي حالة وراثية تبدأ عادةً بعد البلوغ.

عند الرجال، تؤدي إلى انحسار خط الشعر وبقع الصلع، بينما تعاني النساء من ترقق الشعر على طول فروة الرأس.

تقلبات هرمونية

الحمل، الولادة، انقطاع الطمث، ومشكلات الغدة الدرقية كلها عوامل تؤثر على هرمونات الجسم وتسبب تساقط الشعر.

الإجهاد والضغط

الإجهاد النفسي والجسدي من الأمور الرئيسية التي تتسبب في تساقط الشعر.

نقص التغذية

نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين د، يمكن أن يضعف الشعر ويسبب تساقطه.

الأدوية

بعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي، تُسهم في تساقط الشعر كأثر جانبي.

حالات جلدية

بعض الأمراض الجلدية، مثل الثعلبة، تُزيد خطر ترقق وتساقط الشعر في بقع.

العلاج الكيميائي

خسارة الشعر أحد الآثار الجانبية المؤلمة لعلاجات السرطان، فالعلاج الكيميائي والإشعاعي، يتسببان أيضًا في تلف بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ.

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