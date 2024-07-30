بأقل تكاليف - 5 مشروبات سهلة التحضير وصديقة الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تلعب التغذية دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الكبد والكلى، وهناك مشروبات يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكنها لا تغني عن استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشاكل صحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك مشروبات طبيعية، وغير مكلفة، يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، كما أنها صديقة الكلى والكبد.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن عصير الليمون بالماء الدافيء يعمل كمصفاة للكبد، ويعزز من صحة الهضم، ويساعد على طرد السموم.

ويمكن تحضير هذا الكوب عن طريق عصر نص ليمونة في كوب ماء دافيء وشربه على الريق.

وأكدت على أن شاي الأعشاب مثل النعناع والبابونج من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والالتهاب، حيث يمكن نقع معلقة صغيرة ووضعها في كوب ماء دافيء لمدة 10 دقايق وتناولها.

وأكدت على أن هناك بعض المشروبات الأخرى التي تعمل كمصفاة للكلى والكبد مثل ما يلي:

الجزر حيث أنه غني بفيتامين أ ويحسن من صحة الكبد، كما يحمي من الأمراض.

عصير الخيار

يرطب الجسم وطارد للسموم، وذلك لاحتواءه على نسبة عالية من الماء.

واختمت: "عصير البنجر من المشروبات التي تساعد على تدفق الدم إلى الكلى حيث يحتوي على مضادات الأكسدة".

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