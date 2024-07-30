احذرها.. 6 أطعمة غنية بالملح أكثر من المخللات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بينما تُعرف المخللات بمحتواها العالي من الصوديوم، إلا أنها ليست الوحيدة، هناك 6 أطعمة تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم تفوق المخللات بكثير، وفقا لموقع "medicinenet".

الشوربة المعلبة

تبدو الشوربة المعلبة خيارا سريعا ومريحا، إلا أنها تُخفي كميات هائلة من الصوديوم، فكوب واحد منها يحتوي على ما يصل إلى 834 مليجرامًا من الصوديوم، أي ما يُشكل أكثر من ثلث الكمية المُوصى بها لليوم الواحد.

الوجبات المجمدة

الأطعمة المجمدة غنية بالملح كجزء من عملية المعالجة، كما أنها تفقد الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل البسطرمة واللانشون والهوت دوج تحتوي على كميات طبيعية من الصوديوم.

المأكولات البحرية

بينما تعد المأكولات البحرية مصدرا غنيا بالبروتين والمعادن المفيدة، إلا أن بعض الأنواع المُصنعة مثل المحار المُعلب تحتوي على كميات عالية من الملح.

الصلصات

تُضفي الصلصات نكهة مميزة على الوجبات، لكنها تُخفي كميات هائلة من الملح بداخلها.

البسكويت

حلوى خادعة تخفي كميات هائلة من الصوديوم، حيث يُستخدم الملح بكثرة في تحضيره لموازنة مذاقه الحلو وإضافة نكهة مميزة.

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