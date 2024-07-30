طبيبة لم يحرمها الحمل من الأولمبياد.. معلومات لا تعرفها عن بطلة مصر ندى حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت لاعبة السلاح المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ندى حافظ، الأنظار إليها بعدما أكدت أنها تشارك في هذا الحدث الرياضي العريق وهي حامل في الشهر السابع.

ندى حافظ خاضت منافسات سلاح السابر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وودعت البطولة أمس، الإثنين، من دور الستة عشر، وكانت قد فازت في دور الـ32 على لاعبة أمريكا، إليزابيث تارتاكوفسكي، المصنفة السابعة عالميا، بنتيجة 15 – 13.

لكن ماذا نعرف عن ندى حافظ؟

وفقا لحسابها الخاص على "فيسبوك"، فإنها تبلغ من العمر 27 عاما، إذ أنها مواليد 28 أغسطس 1997

تخرجت من كلية الطب بالقصر العيني في 2022

بدأت خوض لعبة السلاح في سن 12 عاما.

تأهلت الى أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات سلاح السيف عن طريق الكوتة القارية.

شاركت في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي، في تاريخها، لكن هذه المرة الأولى وهي حامل في الشهر السابع

أكدت عبر حسابها على فيسبوك، أن حديثها عن اللعب وهي حامل دليل على قوة وقدرة السيدة المصرية على التحدي، قائلة: "والدليل نجاحي في الفوز على بطلة أمريكا المصنفة السابعة عالميا، ولست السيدة الوحيدة التي تلعب وهي حامل، فالعديد من البطلات من دول أخرى يلعبن وهن حوامل طالما لا يوجد ما يمنع طبيا، وأنا طبيبة وأعلم ذلك جيدا، وسعيدة بنيل تشريف بلدي في الاولمبياد."

عبر حسابها على إنستجرام، علقت على مشاركتها وهي حامل قائلة: "ما بدا لكم أنهما لاعبان على المنصة، في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أنا، ومنافسي، وطفلي الصغير الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا".

وأضافت: "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق، ولكنه يستحق ذلك."

واختتمت: "أكتب هذا المنشور لأقول إنَّ الفخر يملأ كياني لأنني أمَّنت مكاني في دور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد، كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدًا مختلفة، أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كنت أحمل بطلًا أولمبيًا صغيرًا".

في أولمبياد باريس 2024، فازت على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي، المصنفة السابعة عالميا، 15ـ13 في دور الـ32، قبل وداع البطولة على يد الكورية الجنوبية، هايونج جيون بالخسارة 7ـ15، في دور الـ16.

في العام الماضي نجحت في الفوز بفضية سلاح السيف ببطولة أفريقيا 2023

في 2017 فازت بالميدالية البرونزية في بطولة بلجيكا للسلاح

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