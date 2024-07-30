ألمه استمر 9 سنوات.. لن تتوقع ما وجده أطباء في كبد رجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصيب رجل روسي بصدمة شديدة بعد أن عانى من آلام وانزعاج تحت ضلوعه على مدى السنوات التسع الماضية، عندما اكتشف وجود شظية زجاجية يبلغ قطرها 9 سم مغروسة في كبده.

وقال الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، والذي لم يُكشف عن اسمه، للأطباء في مستشفى كيروف الإقليمي السريري في روسيا، إنه عانى منذ فترة طويلة من آلام حادة وانزعاج في الجانب الأيمن من جسده، تحت ضلوعه، لكنه لم يكلف نفسه عناء فحصه، بحسب odditycentral.

وبعد أن قرر أخيرًا طلب المساعدة الطبية لمشكلته، خضع لفحص بالأشعة المقطعية كشف عن وجود جسم حاد عالق في الفص الأيمن من كبده.

وعندما سأل الأطباء عن ماهية الجسم، أخبرهم المريض أنه ليس لديه أي فكرة، لأنه ليس لديه تاريخ من الصدمات، ولا يتذكر حادثة حيث يمكن أن يكون جسم حاد قد دخل جسده.

وبعد إجراء عملية جراحية للرجل بالمنظار، أزال الجراحون شظية زجاجية بطول 9 سم من كبده.

وقال أحد الجراحين: "لقد أذهلنا عندما رأينا قطعة زجاج بقياس 88x15x7 ملم ذات حواف حادة على شاشة المنظار، خلال العملية، اكتشفنا أن الجسم الغريب كان مغطى بكبسولة من النسيج الضام، هذه هي الطريقة التي يستجيب بها الجسم لاختراق جسم غريب للأنسجة، يتطور التهاب معقم، وتتكون كبسولة حول الجسم الغريب، تفصله عن الأنسجة السليمة".

يبدو أن الرجل البالغ من العمر 53 عامًا كان محظوظًا جدًا لأنه عاش مع الجسم الغريب المغروس في كبده لأكثر من 9 سنوات، حيث كان من الممكن أن يسبب بسهولة التهابًا صديديًا وخراجًا، الأمر الذي كان سيتطلب جراحة طارئة.

ومع ذلك، كانت عملية المنظار لإزالة شظية الزجاج دقيقة للغاية بسبب إمداد الكبد بالدم الغني والقوام الناعم، لكن الجراحين نجحوا في إزالتها دون أي مضاعفات.

وانتشرت صور شظية الزجاج على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، ما جعل الناس يتساءلون كيف تحمل الرجل الألم الذي ربما سببته له لمدة عقد من الزمان تقريبًا قبل أن يزور الطبيب أخيرًا بشأنه.

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