"بناكلها كل يوم".. احذر 5 أطعمة تسبب رائحة كريهة للبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النظام الغذائي اليومي يؤدي دورا مهما عندما يتعلق الأمر برائحة الجسم، حيث أن بعض الأطعمة قد تجعل رائحة البول كريهة، وفق ما ذكر موقع "wellandgood".

البصل:

يجعل رائحة البول كريهة، وذلك بفضل احتوائه على مركب الميثيل.

المنتجات الحيوانية:

إذا كانت رائحة البول كريهة، فقد يكون ذلك بسبب متلازمة رائحة السمك أو " تريميثيل أمينوريا "، وهي حالة نادرة تمنع الشخص من تكسير مركب التريميثيل أمين بشكل صحيح.

وبسبب ذلك، يتراكم المركب ويخرج من الجسم عن طريق العرق والتنفس والبول.

ويرجع سبب رائحة البول الكريهة عموما إلى تناول الأطعمة التالية: المنتجات الحيوانية (مثل الحليب والبيض واللحوم والمأكولات البحرية)، وبعض الأطعمة النباتية (مثل براعم بروكسل والبروكلي والملفوف والقرنبيط والبازلاء والفاصوليا والفول السوداني)، ومنتجات الصويا، ومكملات زيت السمك.

القهوة:

عندما يحلل الجسم المركبات الموجودة في القهوة، يتم تصفية المنتجات الثانوية من خلال الكلى ويمكن أن تجعل رائحة البول مثل القهوة.

الكمون:

إذا كانت رائحة بولك تشبه الكبريت، فقد يكون الكمون هو السبب، لأنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تسبب رائحة البول الكريهة.

الثوم:

يحتوي الثوم على مستويات مرتفعة من المركبات المحتوية على الكبريت والتي يمكن أن تتسرب من خلال المسام ومجرى الدم والبول، وتسبب رائحة الفم الكريهة، وتتحد مع البكتيريا في العرق وتنتج رائحة جسم وبول كريهة.

الأناناس:

عندما نتناول هذه الفاكهة الغنية بالسكر، تبدأ سوائل الجسم في إصدار رائحة كريهة.

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