"السباحة الحسناء" تثير جدلا في أولبياد باريس بسبب "رد فعل غير متوقع" على خسارتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت "لوانا ألونسو" المعروفة إعلاميا بـ"السباحة الحسناء"ـ جدلا بعد إعلان اعتزالها في سن العشرين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في رد فعل غير متوقع عقب خسارتها في دورة الألعاب الأولمبية الجاري في باريس 2024.

وألونسو طالبة جامعية تدرس في جامعة ساوثرن بالولايات المتحدة، ومنذ فترة كشفت عن تأهلها للألعاب في دورة باريس، حيث هنأها المئات على هذا الإنجاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت قد احتلت المركز السادس في سباق 100 متر فراشة بفارق 0.24 ثانية خلف الجورجية آنا نيزارادزه، وفشلت بصعوبة في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقالت نجمة باراغواي المركز السادس عبر حسابها: "الأمر أصبح رسميا الآن.. سأعتزل السباحة، شكرا جزيلا لكم جميعا على الدعم".

وأضافت البالغة من العمر 20 عاما في مقابلة إعلامية: "أنا سعيدة بإنهاء مسيرتي في الألعاب الأولمبية، وكان هذا سباقي الأخير، لقد مارست السباحة لمدة طويلة حوالي 18 عاما، وللأسف، اتخذت قرار الاعتزال وأنا سعيدة لأن آخر سباق لي كان في الأولمبياد".

وكانت "لوانا" قد شاركت سابقا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو عندما كان عمره 17 عاما.

كما ظهرت اللاعبة في بطولة العالم للرياضات المائية 2022 في بودابست، المجر، وفي دورة الألعاب الأمريكية الجنوبية في أسونسيون، باراجواي، في نفس العام.

معلومات عن السباحة لوانا ألونسو:

-تبلغ من العمر 20 عاما.

-تدرس في جامعة ساوثرن بالولايات المتحدة الأمريكية.

-شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

-تمتلك "لوانا" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 379 ألف متابع.

-ظهرت فى بطولة العالم للرياضيات المائية فى بودابست، وفى دورة الألعاب الأمريكية الجنوبية فى أسونسيون عام 2022.

اقرأ أيضا:

إذا حدث هذا الأمر أثناء العلاقة الحميمة فأنت مصاب بالسكري

لن تتوقع.. هذا ما تفعله البطاطس المقلية بضغط الدم وكبدك ودماغك

"ملكة جمال وأفضل ابتسامة".. معلومات عن يارا السكري بعد ظهورها مع أحمد عز في الإعلان الأخير

بعد إصابة الفنان أحمد رزق بورم في القولون.. أحذر هذه الأعراض

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم