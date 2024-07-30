للحصول على عيون جذابة.. إليكِ أنواع تركيب الرموش وطرق استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيناس فودة

تركيب الرموش عملية تجميلية ، تلجأ إليها الكثير من النساء للحصول على مظهر أنيق وعيون جذابة تدوم لفترة طويلة، لكن ثمّة تحديات تواجه السيدات عند الاقدام على تلك الخطوة، منها التعرض لمشكلات صحية في حالة تركيب أنواع مقلدة.

وتعليقًا على ذلك، قالت متخصصة تركيب الرموش هداية محمد علي، خلال حديثها مع "الخليج 365" إن هناك الكثير من أنواع الرموش، لكل منها ما ينطوي سلبيات وإيجابيات مثل:

- الرموش الفردية:

يتم لصق كل رمش صناعي على رمش طبيعي باستخدام مادة لاصقة، هذا النوع يعطي مظهرًا طبيعيًا ويمكن أن يدوم من ثلاث أسابيع إلى شهر، ويحتاج إلى إعادة تركيبها مرة أخرى للحفاظ على كثافتها وشكلها الطبيعي، ودائمًا ما تفضل معظم النساء هذا النوع من التركيب لأنه يوفر الكثير من الوقت ويعطي شعورًا دائمًا بالاستعداد للظهور.

- الرموش الشريطية (One Piece):

تأتي على شكل شريط كامل يوضع على خط الرموش الطبيعي باستخدام لاصق مؤقت، هذا النوع تلجأ إليه النساء غير المعتادات على تركيب الرموش ويستخدم في المناسبات.

- الرموش العنقودية:

تتكون من مجموعة صغيرة من الرموش يتم لصقها معًا وتوضع بين الرموش الطبيعية لإضافة كثافة وطول.

- نصائح لتركيب الرموش:

- من المهم اختيار مكان ذو سمعة جيدة لضمان سلامة العين.

- يجب التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى للعين.

- للحفاظ على الرموش لأطول فترة ممكنة، يجب تجنب الماء والمواد الدهنية مثل الكريمات والزيوت على الرموش خاصة في أول 24 ساعة بعد التركيب.

- تجنب استخدام الماسكارا لأنها تؤثر على اللاصق.

- تجنب فرك العينين لتفادي سقوط الرموش الصناعية أو تلف الرموش الطبيعية وسقوطها.