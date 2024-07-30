بإجراء بسيط.. كيف تحصلين علي بشرة نضرة وجذابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيناس فودة

تنظيف البشرة له فوائد كثيرة، تساهم في تحسين صحة الجلد ومظهره، وتُعطي للبشرة نضارة وجاذبية وحيوية، تزيد من ثقة السيدات في أنفسهن.

وتعليقًا على ذلك، قالت خبيرة التجميل شيماء حمدي، إن تنظيف البشرة إجراء سطحي يتمثل في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء ويُعد تنظيفًا سطحيًا تمامًا للبشرة، مشيرة إلى أنه يجب تنظيف البشرة الدهنية مرتين في الشهر، والبشرة العادية مرة واحدة في الشهر، وكذلك البشرة الجافة.

ويُفضل أن يكون هناك وقت بين إزالة الشعر وتنظيف البشرة، ومن الأفضل إجراء إزالة الشعر أولاً، ثم تنظيف البشرة بعد عدة أيام ليرتاح الجلد ولا يحدث التهاب، خاصةً إذا كانت البشرة حساسة.

ويمكن بدء تنظيف البشرة من سن 12 سنة، عندما تبدأ الدهون والحبوب بالظهور تحت الجلد، ويمكن أيضًا تنظيفها كل أسبوعين أو كل شهر حسب الحاجة، خاصةً إذا كانت البشرة دهنية جدًا، للتخلص من الحبوب السطحية التي قد تسبب أعراضًا أخرى مثل الصداع وأحيانًا المغص، وفقًا لخبيرة التجميل.

وأوضحت "شيماء" الفرق بين تنظيف البشرة العادي وتنظيف البشرة العميق والفوائد التي تعود على السيدات، والنصائح التي يجب اتابعها بعد التنظيف، كالآتي:

تنظيف البشرة العادي يمكن القيام به في المنزل باستخدام سكراب لطيف يُزيل الشوائب ويعطي لمعاناً بسيطاً وشداً خفيفاً للبشرة، أما التنظيف العميق فيتطلب استخدام اليدين لإزالة الأمور الموجودة بعمق مثل الرؤوس السوداء والبيضاء أو الحبوب غير النشطة.

فوائد تنظيف البشرة تشمل الحفاظ على البشرة شابة وخالية من الحبوب والشوائب، مما يمنع توسع المسامات ويعطي مظهراً صحياً لامعاً وشد للبشرة.

أما بالنسبة للنصائح بعد التنظيف، فأهم من التنظيف نفسه هو المحافظة على استخدام الغسول والتونر المناسبين للبشرة، بالإضافة إلى كريم النهار وكريم واقي الشمس وكريم العين، بينما الاهتمام بالبشرة بعد التنظيف هو الأمر الأهم.