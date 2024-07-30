بعيداً عن المقص ومكن الحلاقة.. حلاق يستخدم أداة غريبة لقص الشعر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قرر الحلاق استخدام أداة غير تقليدية وهي "المجرفة" لقصر شعر الزبائن بدلا من المقص أو ماكينة قص شعر.

وانتشر مقطع فيديو غريب يظهر فيه حلاق يقص شعر أحد زبائنه باستخدام مجرفة.

ويظهر في المقطع شاب يجلس على كرسي ويقص شعره حلاق يستخدم مجرفة بدلا من ماكينة قص الشعر لحلاقة شعره، ويقوم الحلاق بقص شعر الزبون بشكل خشن وغير متساوٍ.

وحصد مقطع الفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 40 مليون مشاهدة.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "هذا الأمر خطير جدا".

وأضاف آخر: "هذه الطريقة يمكن أن تتسبب في إصابة الزبون".

وتعتبر الطريقة التي شوهد بها الحلاق وهو يحلق رأس الصبي الصغير بالمجرفة غير رسمية للغاية، ولكنه لجأ إلى هذه الحيلة لإثارة الجدل وجذب الانتباه.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Rajveer Chohan‎‏ (@‏‎sen_hair_salon‎‏)‎‏

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