أغرب من الخيال.. 15 صورة لاكتشاف هيكل عظمي لامرأة "مشعوذة" قبل 12 ألف عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حدد باحثون هوية الهيكل العظمي التي عثر عليه عام 2019 في موقع أثري على الضفة اليسرى لنهر دجلة.

وبحسب newsweek، اقترحت دراسة أن هذا الهيكل العظمي البشري من عصور ما قبل التاريخ المدفون إلى جانب عدد من بقايا الحيوانات البرية قد يعود إلى امرأة "شامان"، أي مشعوذة، توفيت منذ حوالي 12 ألف عام.

وقال مؤلف الدراسة، أرجول كوداش، من جامعة ماردين أرتوكلو، لمجلة نيوزويك، إن التنقيب عن المقبرة تم في عام 2019 في موقع أثري لمستوطنة من العصر الحجري الحديث تسمى Çemka Höyük (بمعنى "التل بجانب الماء") في تركيا، يقع الموقع في منطقة دارجيت، محافظة ماردين، جنوب شرق تركيا، على الضفة اليسرى لنهر دجلة.

تم التعرف على عدد من المدافن في المستوطنة، بما في ذلك واحدة أطلق عليها اسم ÇH2019/05. تم العثور على المدفن داخل بقايا هيكل دائري، ويعود تاريخه إلى حوالي 9300 قبل الميلاد خلال فترة تُعرف باسم العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (PPNA). يعد هذا الاكتشاف - إلى جانب اكتشافات أخرى في الموقع - مهمًا لأنه يساعد في تسليط الضوء على عادات الدفن خلال هذه الفترة، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة L'Anthropologie .

على الرغم من أن الجزء الجنوبي من مقبرة ÇH2019/05 قد تضرر جزئيًا بسبب أعمال بناء الطريق بين Çemka Höyük ونهر دجلة، إلا أن معظمها ظل سليمًا.

كان القبر مغطى بكتلة من الحجر الجيري الطويل والمسطح، وهو أمر "غير معتاد للغاية" - على حد علم المؤلفين - بالنسبة لمقبرة PPNA.

دُفن الشخص الموجود بالداخل في وضعية الانبطاح، مستلقيًا على جانبه الأيمن، في اتجاه الشمال الغربي والجنوب الشرقي، مواجهًا للغرب، وأكد التحليل الأنثروبولوجي للهيكل العظمي أن الشخص كان أنثى بالغة، يتراوح عمرها بين 25 و30 عامًا وقت الوفاة.

ومن المثير للاهتمام أن المرأة دُفنت مع عدد من بقايا الحيوانات، وحدد الباحثون عدة عظام (بما في ذلك جمجمة) لنوع منقرض من الماشية يُعرف باسم الأوروك، فضلا عن بقايا حيوان مجتر صغير، وعظمة حجل، وعظمة كلب، وعظمة ابن عرس.

وبحسب الدراسة، ورغم أن طبيعة الدفن وبقايا الحيوانات المرتبطة به تظل مفتوحة للتفسير، فإنها تشير إلى أن المرأة ربما كانت شامانًا أو على الأقل دفنها شخص كان يمارس الشامانية "الشعوذة".

ونتيجة لذلك، خلص المؤلفون إلى أن الدفن ربما يمثل أحد أقدم الأمثلة المعروفة من نوعه في سياق العصر الحجري الحديث من شبه جزيرة الأناضول.

"ونظرًا لحقيقة أن الأنثى وعظام الحيوان تم دفنها معًا في دفن واحد، فقد نفترض وجود بعض العلاقات الرمزية بين الحيوانات وصيادي وجامعي الثمار وصيادي الأسماك في تشيمكا هويوك، الذين شرعوا بالفعل في حياة مستقرة"، كما كتب المؤلفون في الدراسة. "قد يقال إن العلاقة كانت تستند إلى وجهات نظر الشعوب المستقرة المبكرة الجديدة تجاه عالم الحيوان المحيط ببيئتهم في ضوء الأنواع التي يجب ترويضها ورعايتها وإدارتها".

ويبدو أن ÇH2019/05 هي المقبرة الوحيدة من نوعها في Çemka Höyük، ما يشير إلى أن المرأة عوملت بشكل مختلف عن أفراد المجتمع الآخرين، وربما كانت تتمتع بمكانة خاصة، ووفقًا للباحثين، يمكن القول إنها كانت لها صلة خاصة بالعالم الأسطوري.

ويقول الباحثون إن ظروف هذا الدفن "الفريد" تشير إلى أن المرأة ربما كانت منخرطة في ممارسات شامانية "سحر وشعوذة"، تنطوي على التواصل بين العالم البشري وعالم "الأرواح".

كما كتب المؤلفون في الدراسة: "في هذا الصدد، يختلف الشامان عن الأشخاص العاديين، وقد يبدو كشخصية كاريزمية، ودينية في بعض الأحيان، ولكن ربما تكون أيضًا "مجنونة" تنتمي إلى مجموعة اجتماعية معينة، ومن المرجح جدًا أن هؤلاء الأشخاص كانوا مختلفين أيضًا في عاداتهم ومظهرهم، ربما كانوا يعانون من إعاقة أو علامات بصرية جعلتهم مختلفين وربما كانوا وحيدين ومهمشين اجتماعيًا [أيضًا] على الرغم من دورهم كمسافرين بين العوالم أو بسببه".

"ولهذا السبب، في العديد من المجتمعات التقليدية، يتم دفن "الشامان" وفقًا لمراسم جنازة مختلفة مقارنة بالطقوس الجنائزية لأعضاء مجتمعهم العاديين."

ومن بين السمات الأخرى التي يمكن ربطها بخصائص الممارسة الشامانية اختيار عظام حيوانية معينة تم دفنها في المقابر، على سبيل المثال، قال المؤلفون إن جمجمة الثيران في القبر قد تكون تمثيلًا للقوة المتخيلة لهذا الحيوان.

وقال الباحثون إنه من المحتمل أيضًا، بالنظر إلى بعض جوانب الدفن، أن المجتمع أراد ضمان بقاء الشامان السابقة (المحتملة) في عالم الموتى، خوفًا من عودتها كروح شريرة، ربما تم إيداع جمجمة الأوروك في الدفن لحماية رفاتها، في حين ربما تم تصميم لوح الحجر الجيري لمنعها من مغادرة القبر، على سبيل المثال، على حد اعتقادهم.

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