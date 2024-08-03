هذا ما يحدث لجسمك عند ارتفاع هرمون التستوستيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - هرمون التستوستيرون هو هرمون ذكوري يُعرف بدوره في تطوير الصفات الجنسية الذكورية. على الرغم من ارتباطه بالرجال، إلا أن النساء يمتلكن هذا الهرمون أيضاً، ولكن بكميات أقل بكثير. عندما ترتفع مستويات التستوستيرون عند النساء، قد يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض والمشاكل الصحية.

ويتواجد "هرمون التستوستيرون" بنسب عالية عند الرجال عنه عند النساء، حيث لا تتعدى النسبة 0.05: 0.1 من معدلات إنتاج التستوستيرون عند الرجال، وفق "مايو كلينك".

ويبلغ المعدل الطبيعي من هرمون التستوستيرون في الدم، لدى الرجال 300-1000 نانوغرام لكل ديسيلتر، أما لدى النساء فيتراوح بين 15-70 نانوغراما لكل ديسيلتر.

وفي حال زيادة هذه النسبة، وتجاوزها 70 نانوغرام/ ديسيليتر، فينبغي على المرأة اختبار أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء.

ولا يظل "هرمون التستوستيرون" في جسم النساء على حالته، وإنما تقوم أجسام السيدات بسرعة تحويله إلى الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الاستروجين.

ولكن، قد تعاني بعض الإناث من أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء، وذلك في حالات فرط إفراز هرمون التستوستيرون، حيث تعجز أجسامهن عن تحويل كل كمية الهرمون، فتظهر عليهن بعض الخصائص الجنسية الذكورية.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للتستوستيرون ما يلي:

البثور.

نمو الشعر في الوجه والجسم.

تساقط شعر الرأس.

زيادة الوزن.

يمكن أن تتضمن المضاعفات ما يلي:

زيادة الوزن

حب الشباب

الإصابة بالصلع من النمط الذكوري

انقطاع النفس النومي

ارتفاع مستوى الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم

العقم

جفاف بطانة المهبل

ألم الحوض