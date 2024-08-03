لن تتوقع- فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتهر الثوم برائحته القوية ومذاقه اللاذع، ولكن هل تعلم أنه يعتبر أيضًا أحد أقوى الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تدعم صحتك؟ فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، بدءًا من تعزيز جهاز المناعة وصولًا إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.

قال الدكتور دميتري كوليكوف رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية خصائص الثوم المفيدة وموانع الاستخدام، وفق " نوفوستي"

وأضاف الخبير: "يؤثر الثوم إيجابيا على التركيب النوعي للكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. ويساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للأمراض.

ويستخدم الثوم كدواء لانتفاخ البطن والتهاب القولون والتهاب الأمعاء الدقيقة والإمساك والتهاب الزائدة الدودية وهو منتج غذائي ممتاز يحفز تكوين وإفراز الصفراء، وتحسين إفراز الإنزيمات وإفراز عصير المعدة، ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، خاصة لدى مرضى السكري والسمنة".

وتبعا للطبيب فإن الثوم مهم جدا لتعزيز منظومة المناعة. وبسبب احتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، كيرسيتين، والمبيدات النباتية (phytoncides)، يساهم في الشفاء العاجل من نزلات البرد، سيلان الأنف، التهاب الحلق، الإنفلونزا، كما أن المواد الفعالة في الثوم تخفف البلغم وتسرع إزالته.

بالإضافة إلى ذلك يؤثر الثوم إيجابيا في القلب والأوعية الدموية، ويقوي جدران الأوعية الدموية ويمنحها خصائص مرنة.

كما ينصح باستخدام الثوم (تحت إشراف الطبيب) في حالات أمراض الكبد والمرارة، حيث يساعد على ترميم الخلايا، وتخفيف كثافة الصفراء، ومنع تكون الحصوات.

موانع تناول الثوم

الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للثوم

أمراض الكلى المزمنة

قصور الغدة الدرقية

التهاب المعدة

القرحة بتناوله

كما لا تنصح النساء بتناوله أثناء فترة الحمل والرضاعة.