ما أسباب وأعراض سرطان الرئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، لذا فإن التوعية بأسباب هذا المرض وأعراضه المبكرة تُسهم بشكل كبير في زيادة فرص الشفاء والنجاة.

وفي السطور التالية، نوضح لكم أسباب وأعراض سرطان الرئة.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة

التدخين.

التعرض للمواد السامة، مثل الأسبستوس، والزرنيخ، والرادون.

تلوث الهواء.

أعراض سرطان الرئة

السعال المستمر.

زيادة البلغم.

ضيق التنفس.

الصفير عند التنفس.

ألم في الصدر.

تغيرات في الأظافر مثل انتفاخها، وزيادة سمكها، وانحنائها إلى الخارج.

آلام العظام.

فقدان الوزن غير المبرر.

نوبات الحمى والتعرق الليلي.

صعوبات البلع وبحة في الصوت.

الشعور العام بالضعف والتعب.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم، والعلاج الإشعاعي، أو الكيمائي أو المناعي.

اقرأ أيضا:

تقي من السكري.. فاكهة صديقة الكبد تخلصك من السموم دون أدوية

هذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر.. مفاجأة

تناول هذا المشروب يوميا يساعد على تطهير القولون- احرص عليه

تحميك من الجلطات وتصلب الشرايين.. هذه الفاكهة تحافظ على صحة قلبك

لا تتجاهلهما.. علامتان تحذرك من مشكلة خطيرة في الكلى