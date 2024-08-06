للرجال.. علامة في السرة مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد الألم المستمر للرجل بين منطقة البطن والفخذ، والمعروفة أيضا بمنطقة الحوض من الأعراض الصحية التي لا يجب على الرجال تجاهلها.

ويمكن أن يكون علامة تحذيرية على التهاب أوتضخم البروستاتا أو أو الفتق، أو نوع من السرطان، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

وتشمل الأسباب الأخرى لألم الحوض التهابات المسالك البولية (UTIs)، والعدوى المنقولة جنسيا (STIs)، ومتلازمة القولون العصبي ( IBS )، والتهاب الزائدة الدودية والمثانة، وحصوات البول، أو تضيق مجرى البول، واحتباس العصب الفرجي، ومتلازمة آلام الحوض المزمنة.

التهابات المسالك البولية والأمراض المنقولة جنسيا والفتق وحصى الكلى كيف تسبب آلام الحوض؟

يمكن أن تؤدي عدوى المسالك البولية ، التي يمكن أن تؤثر على مجرى البول والكلى والمثانة، آلام الحوض.

كما أن الضغط في الجزء السفلي من الحوض وألم القضيب من أعراض عدوى المسالك البولية.

ويؤدي التهاب المثانة، وهو نوع من عدوى المسالك البولية التي تؤثر على المثانة إلى آلام الحوض أيضا.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لعدوى المسالك البولية الرغبة المستمرة في التبول، والتبول المتكرر، والتبول المؤلم، والبول العكر، والبول الدموي، والحمى، والقشعريرة، والغثيان.

ويمكن أن تؤثر الأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ​​والسيلان على أعضاء الحوض وتسبب عدم الراحة في المنطقة، في حين أنه من الممكن أن تصاب بعدوى منقولة جنسيا دون ظهور أي علامات، فإن بعض الأعراض المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسياً هي إفرازات في القضيب أو فتحة الشرج، والتبول المؤلم، وظهور كتل في منطقة الأعضاء التناسلية، والطفح الجلدي، والحكة في الأعضاء التناسلية، والبثور في المنطقة.

وفي حالة الفتق، ينتج عن حالة صحية كامنة أو ضعف في الأنسجة عضو يدفع عبر الأنسجة، عادة في منطقة البطن أو الفخذ، اعتمادا على مكان الفتق، قد تشعر بألم في منطقة السرة.

وقد تتمكن أيضا من ملاحظة انتفاخ في منطقة عظم العانة، وضغط في منطقة الفخذ، وألم وتورم حول الخصيتين.

وفي حالة حصوات البول، قد يكون الألم في منطقة الحوض مرتبطا بانتقال الحصوات من الكلى إلى المسالك البولية.

ويعد الألم في أسفل الظهر، والبول الدموي، والرائحة الكريهة، والحمى والقشعريرة، والغثيان هي علامات تحذيرية أخرى.

ألم السرة المرتبط بالتهاب البروستاتا

التهاب البروستاتا هو التهاب يصيب البروستاتا، وهي الغدة التي تشبه حبة الجوز وتقع بالقرب من مجرى البول والمستقيم والمثانة.

وفي حين أن السبب الرئيسي هو عدوى بكتيرية في البروستاتا تؤدي إلى الالتهاب والتورم والألم المصاحب، ويمكن أن يصاب الرجال بالتهاب البروستاتا بسبب عدوى المثانة أو أحد الأمراض المنقولة جنسياً وأسباب أخرى.

ويُعتقد أن تضخم البروستاتا يحدث مع تقدم العمر، والتغيرات المرتبطة بمستويات هرمون التستوستيرون والخلايا الموجودة في الخصيتين.

وعندما تنمو غدة البروستاتا في الحجم، يمكن أن يؤثر هذا على وظيفة التبول بينما يساهم أيضًا في آلام الحوض.

والقولون العصبي هو اضطراب في الجهاز الهضمي يتجلى في أعراض مثل تقلصات البطن، والانتفاخ، والغازات، وفقدان الوزن، وتغيرات في حركات الأمعاء، وألم الحوض المزمن.

ويمكن أن يؤدي التهاب الزائدة الدودية أو انسدادها إلى الشعور بعدم الراحة في منطقة السرة أيضا.

ويمكن أن تتسبب بعض الأشياء في ضيق مجرى البول مثل الإصابة أو الالتهاب أو العدوى.

ويعد الألم أثناء التبول، وألم الحوض، وتورم القضيب من أعراض تضيق مجرى البول.

وانحباس العصب الفرجي، هو إصابة أو تهيج أو ضغط العصب الفرجي (العصب الذي يمتد من الحوض إلى منطقة الأعضاء التناسلية) ما يؤدي إلى آلام الحوض المزمنة.

ويمكن أن يكون سبب متلازمة آلام الحوض المزمنة (الألم الذي يستمر لأكثر من ستة أشهر) حالات صحية كامنة مثل التهاب البروستاتا، أو متلازمة القولون العصبي، أو الفتق، أو مشكلات العضلات والمفاصل والعظام.

السرطان وآلام الحوض:

يمكن أن يسبب سرطان الخصية أو البروستاتا أو القولون ألما في منطقة السرة.

ويعني الإصابة بسرطان الخصية أن السرطان انتشر إلى الغدد الليمفاوية الحوضية.

وهناك أيضا علامة خفية أخرى لا ينبغي للرجال تجاهلها مثل: تورم في الخصيتين وضعف الانتصاب والقذف والأطراف السفلية والتبول المتكرر (خاصة في الليل) والتبول المؤلم والبول الدموي والبول الضعيف والسائل المنوي الدموي وآلام أسفل الظهر.

ويمكن أن يكون التورم علامة على سرطان البروستاتا أيضا، وتشمل علامات سرطان القولون النزيف المستقيمي والبراز الدموي والإسهال والإمساك وفقدان الوزن غير المبرر.

بعد إصابة مصطفي فهمي بسرطان المخ.. 10 علامات تنذر بهذا المرض



هذا ما يحدث لقلبك عند حدوث مشكلة في الكلى.. مفاجأة صادمة



5 أطعمة صحية خادعة تحتوي على نسبة عالية من السكر

الحظ السعيد يطرق باب 3 أبراج قبل انتهاء أغسطس

صعوبات وصدمات.. أسوأ 4 أبراج فلكية في الشهور المتبقية من 2024