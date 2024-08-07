تأثير مكملات زيت السمك على الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة وراثية واسعة النطاق أجريت في جامعة جورجيا عن دور فعال لمكملات زيت السمك في خفض مستويات الدهون في الدم لدى الأشخاص المعرضين وراثياً لارتفاع الكوليسترول.

هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة في مجال الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما ورد عبر "مديكال إكسبريس

حلقة مفقودة في معادلة صحة القلب

تمكن الباحثون من ربط بين المعلومات الوراثية وأنماط الحياة، مما سمح لهم بتحديد مجموعة فرعية من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة بشكل خاص من مكملات زيت السمك.

واستندت الدراسة إلى بيانات وراثية لأكثر من 441 ألفاً، مرشحون لارتفاع الكوليسترول الكلي، وارتفاع الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية.

وجد الباحثون أن الذين أفادوا بتناول مكملات زيت السمك لديهم مستويات دهون في الدم أقل مما كان متوقعاً، خاصة الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية.

وقال الدكتور ييتاغ صن من قسم علم الوراثة بالجامعة: "سمح لنا التقدم الأخير في الدراسات الوراثية بالتنبؤ بالمخاطر الوراثية لارتفاع نسبة الكوليسترول". "لكن التنبؤ الحالي له مجال للتحسن لأنه لا يأخذ في الاعتبار الاختلافات الفردية في أنماط الحياة، مثل تناول مكملات زيت السمك".

وأضاف الباحثون "تدعم نتائجنا أن مكملات زيت السمك قد تعاكس الاستعداد الوراثي لارتفاع الكوليسترول، وأن هذه المكملات تعاكس تأثير التاريخ العائلي لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية".

ويؤدي ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية إلى خطر تصلب الشرايين، وزيادة احتمال الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية.

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