موضة "ريس ويذرسبون" في البنطال الجينز ..هي الحل لقصيرات القامة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكرت مجلة "Elle" أنه يمكن للنساء قصيرة القامة إطالة قامتها بصرياً من خلال اتباع حيلة، التي لجأت إليها نجمة هوليوود "ريس ويذرسبون" مؤخراً، والتي تتمثل في ارتداء بنطال جينز ذي وسط عال وأرجل واسعة وطويلة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القصّة ذات الوسط العالي، والتي تنتهي فوق السُرة بقليل، تعمل على تحسين أبعاد الجسم وإطالة السيقان بصرياً.

وأضافت أن الأرجل الطويلة والواسعة للبنطال تعمل على إخفاء أرجل المرأة بالكامل، ما يجعلها تبدو أطول.

وأشارت إلى إمكانية تأكيد هذا التأثير من خلال تنسيق الجينز مع حذاء ذي مقدمة مدببة وكعب عال.

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