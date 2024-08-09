الامارات | محاكمة امرأة اتصلت برقم الطوارئ 400 مرة خلال ثلاثة أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت امرأة بالذنب في تهم جنائية بعد الاتصال برقم الطوارئ 911 ما يقرب من 400 مرة اشتكت فيها من أمراض مختلفة.

ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة مسكنجم، مثلت كيشا كينيدي، 34 عامًا، من زانيسفيل أمام قاضٍ في محكمة الاستئناف العامة وأقرت بالذنب في تهم جنائية تتعلق بتعطيل الخدمات العامة، وإطلاق إنذارات كاذبة و25 تهمة جنحة تتعلق بإساءة استخدام أنظمة 911.

وذكر بيان مكتب المدعي العام أن كينيدي، 34 عامًا، اتصلت برقم الطوارئ 911 ما يقرب من 400 مرة بين عامي 2020 و2023، وأحيانًا عدة مرات في اليوم. وبحسب ما ورد اشتكت كينيدي من أمراض مختلفة، ونظرًا لحجم المكالمات التي أجرتها، ذكر البيان أن المستجيبين الأوائل لم يتمكنوا من رعاية شخص يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي وتوفي ذلك الشخص لاحقًا. وفي حالة أخرى، كان قسم الإطفاء يعاني من نقص الموظفين أثناء حريق.

وبحسب ما ورد اتصلت كينيدي برقم الطوارئ 911 عدة مرات كل أسبوع وأخبرها موظفو مستشفى جينيسيس مرارًا وتكرارًا أنها لا تعاني من مشاكل طبية أو حالات طارئة.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة مسكنجم إن كينيدي لديها تاريخ في إساءة استخدام موارد الطوارئ في مقاطعات أخرى في أوهايو، بما في ذلك فرانكلين وليكينج وجيرنسي وكوياهوجا. وقد أدينت سابقًا بإساءة استخدام نظام 911 في عام 2023 في مقاطعة ليكينج بعد أن أفادت الشرطة أنه في أغسطس من ذلك العام، استجاب الضباط لتقارير عن حالة طوارئ سلوكية في مستشفى مقاطعة ليكينج التذكاري. وقالت الشرطة هناك إنها تظاهرت بأنها غير قادرة فجأة على الوقوف أو المشي، ثم تظاهرت بفقدان الوعي.

وقالت محطة إن بي سي 4أنه سيتم الحكم على كينيدي في موعد لاحق للمحكمة.