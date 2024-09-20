نتنياهو: بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقًا على الغارة التي شنها جنود الاحتلال اليوم على بيروت، إنه "لقد بدأنا للتو.. وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط".

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه، قال مسئول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".