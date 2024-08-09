احذر 5 مشروبات تدمر دماغك وترفع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ما نتاوله يوميا يؤثر على صحتنا، وهناك العديد من المشروبات الشائعة التي تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد التي تضر بصحة الدماغ، بل تُسهم أيضا في زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وفقا لموقعي "webmd" و"medicalnewstoday".

المشروبات السكرية الأخرى

الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر يؤدي إلى تقلص حجم أجزاء معينة من الدماغ، ما يسبب الإصابة بمشكلات في الذاكرة والتذكر.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى، التأثير سلبا على وظائف الدماغ.

المشروبات الغنية بالمحليات الصناعية

المشروبات الخالية من السكر أيضا تحتوي على محليات صناعية قد تكون ضارة بالصحة، وتؤثر سلبا على البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تؤدي دورا مهما في صحة الدماغ.

العصائر المعلبة

العصائر المعلبة غنية أيضا بكميات كبيرة من السكر الطبيعي، بالإضافة إلى السكر المضاف، ما يجعلها مصدرا رئيسيا خيارا سيئا لمرضى السكري.

مشروبات الطاقة

غنية أيضا بالكافيين، وهو منبه قوي يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للسكر، بالإضافة إلى، احتوائها على أنواع أخرى من السكريات، مثل الفركتوز، والتي تُسهم أيضا في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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