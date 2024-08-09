"عيلتها اتصدمت".. انفصال رأس فتاة عن جسدها بطريقة غريبة (فيديو مرعب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتهت جلسة تصوير لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بشكل مأساوي بعد أن اصطدمت عن طريق الخطأ بخط كهرباء ما أدى إلى انفصال رأسها عن جسدها.

وأظهرت مقاطع فيديو مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي "ديبورا شي" وهي مع ثلاثة من أصدقائها على شرفة منزل في مقاطعة ألتا فيراباز بشمال وسط جواتيمالا، وسقطت عن سطح منزلها خلال محاولة التقاط صورة سيلفي مع الأصدقاء، وارتطمت رأسها بخط الكهرباء العالي.

وخطت "شي" خطوتين على شرفة المنزل المكون من طابقين بينما كان أحد أصدقائها يلتقط الصور، وبعد لحظات، لامست كابل الكهرباء وأصيبت بصعقة كهربائية، بحسب ديلي ميل.

ويمكن في الفيديو سماع أصوات المحتشدين المذعورين، بينما كان جسد الفتاة عالقا على خط الكهرباء يحيط به الدخان، قبل أن يسقط أرضا وقد فُصل رأسها عن الجسد.

وأكد شهود عيان أن المشهد كان أبشع من أن يوصف، خاصة لحظات سقوط الرأس مفصولا عن ارتفاع 6 أمتار على الرصيف المحاذي للمنزل، وسارعوا إلى تغطية جثتها من هول المنظر بانتظار وصول المسعفين.

وأعربت الوالدة عن صدمتها، ونشرت صورة لابنتها من حفل عيد ميلادها الـ15 الذي أقيم في مارس الماضي، ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد مما إذا كان الحادث عرضيا أم مدبرا.

"أحبك إلى الأبد. يا أميرتي"، هذا ما جاء في أحد تعليقات الأم، كما قالت في تعليق آخر: "حبي الأول والأعظم".

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