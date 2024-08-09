كيف يؤثر نقص فيتامين د على الصحة الجنسية؟.. اكتشف المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة والجنسية لدى الرجال، لذا، من المهم التوجه إلى الطبيب المختص عند ملاحظة أي من هذه التأثيرات.

وبحسب موقعي Healthline وTimes of India، إليك ما يحدث في الصحة الجنسية والعامة لدى الرجال عند نقص فيتامين د:

هشاشة العظام

عادةً ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د مشكلة في قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

نقص هرمون التستوستيرون

يتسبب نقص فيتامين د في خفض مستويات هرمون الذكورة، حسب ما كشفت بعض الدراسات.

مشاكل صحية في الأسنان واللثة

يؤثر نقص فيتامين د على صحة الأسنان واللثة، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة وكسر الأسنان جزئيًا أو فقدانها بالكامل.

ضعف القدرة الجنسية

كشف الباحثون أن نقص فيتامين د يتسبب في إلحاق الضرر بقدرة الرجل الجنسية، إذ يعاني البعض من صعوبة في الانتصاب خلال الجماع، وهو ما كشفته أيضًا دراسة منشورة في المجلة الدولية للغدد الصماء.

ضعف المناعة

يتسبب نقص فيتامين د في ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

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