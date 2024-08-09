العشيقة تركته في المستشفى.. سيدة تنتقم من زوجها بطريقة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أوقفت امرأة في الصين أجهزة دعم الحياة عن زوجها بعد أن أصيب بنزيف حاد في المخ في منزل عشيقته وانتهى به الأمر في المستشفى.

وبحسب dailymail، كان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا يعيش مع عشيقته بينما كان متزوجًا لكنه لا يعيش مع زوجته لمدة عشر سنوات.

وبعد إصابته بسكتة دماغية في منزل عشيقته ونقله إلى المستشفى، تم إدخاله إلى العناية المركزة ودخل في غيبوبة.

ولجأ الأطباء إلى زوجته للحصول على إذنها بإجراء العملية الجراحية، وعندما وصلت، قيل لها إن فرص إنقاذه ضئيلة.

وقالت المرأة إن زوجها كان خائنًا ولم يقدم لها أي دعم، قبل أن ترفض التوقيع على نموذج الموافقة وتطلب من الأطباء إزالة أنبوب القصبة الهوائية والتخلي عن محاولة إنقاذه.

وكان الأطباء قد طلبوا في البداية موافقة عشيقة الرجل، لكنها غادرت المستشفى بالفعل، وبعد فترة وجيزة، وصلت زوجة الرجل.

أخبرها الأطباء أن المعدات المتوفرة لن تكون قادرة على دعم حالته إلا لفترة قصيرة دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، قيل لها أيضًا إن تكلفة الجراحة ستكون مرتفعة للغاية .

المرأة أخبرت الأطباء أنها كانت تعلم بـ "خيانته" منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه لم يكن لديه أي مشاعر تجاهها، وقالت أيضًا إنها لم تحبه منذ بعض الوقت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد استشيرت أي شخص آخر في قرارها بطلب الأطباء إيقاف أجهزة دعم حياته.

ووقع الأطباء في حيرة من أمرهم بين الشق الطبي والإنساني، وبين التكاليف الباهظة للجراحة، فانصاعوا لطلبها ورفعوا أجهزة دعم الحياة عن الرجل الذي توفي على الفور نتيجة النزيف الدماغي.

والنزيف الدماغي هو نوع من السكتة الدماغية يسبب نزيفًا داخل أنسجة المخ، ويحدث عندما يبدأ أحد الأوعية الدموية الضعيفة في الدماغ بالتسرب أو الانفجار فجأة.

ويكافح الدماغ للحصول على كل الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها، ما يسبب أضرارا بالغة، ويمكن أن يحدث هذا لأي شخص، ولكن احتمال حدوثه أكبر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو تستخدم التبغ، أو تتناول أدوية تسييل الدم، أو تتعرض لإصابة في الرأس، أو أشياء أخرى.

في الحالات البسيطة، قد يصف الأطباء أدوية لتخفيف الأعراض ومنع تفاقم الحالة، ولكن في الحالات الشديدة قد تكون هناك حاجة لإجراء عملية جراحية طارئة.

وبحسب القانون الصيني، يتعين على الأطباء إبلاغ أسرة المريض بأي مخاطر للجراحة والحصول على موافقة كتابية قبل البدء عندما لا يكون المريض في وضع يسمح له بتقديمها بنفسه، وفي بعض الحالات، يمكن لرئيس المستشفى أن يأذن بإجراء عملية جراحية في حالة وجود خلاف، لكن يظل اتخاذ قرار بإيقاف أجهزة دعم الحياة عن شخص آخر مسألة حساسة ومثيرة للجدل ومقيدة بالقانون في جميع أنحاء العالم.

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