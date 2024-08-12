تلاحظها أثناء تناول الطعام.. علامات غير متوقعة لسرطان المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذر أخصائي الجهاز الهضمي الدكتور جوزيف سلهب من ضرورة الانتباه إلى أعراض السرطان المزعجة التي قد تظهر أثناء تناول الطعام.

وقال الدكتور جوزيف إن صعوبة البلع والشعور بأن الطعام عالق في الحلق من علامات سرطان المريء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الدكتور أنه يوجد 4 علامات تحذيرية شائعة لسرطان المريء، بجانب عدم القدرة على البلع سواء كانت أطعمة صلبة أو سائلة، والشعور بأن الطعام عالق في الحلق، وتُعرف هذه المشكلة طبيا باسم عسر البلع.

وتشمل علامات عسر البلع التي كشفتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية ما يلي:

السعال أو الاختناق عند الأكل أو الشرب

إعادة الطعام إلى الأعلى في بعض الأحيان عن طريق الأنف

الشعور بأن الطعام عالق في الحلق أو الصدر

صوت متقطع عند الأكل أو الشرب

سيلان اللعاب وصعوبة مضغ الطعام

وبالإضافة إلى سرطان المريء، يمكن أن يكون "عسر البلع" أحد أعراض سرطان الفم.

ويمكن أن يحدث عسر البلع أيضا بسبب:

بعض الأدوية مثل مضادات الذهان

وجود صعوبات في التعلم

الشفة الأرنبية والفم المشقوق عند الأطفال

حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، خاصة عند الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي

مشاكل في التنفس ناجمة عن حالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

حالة تؤثر على الجهاز العصبي أو الدماغ، مثل الشلل الدماغي، أو السكتة الدماغية، أو الخرف، أ التصلب المتعدد.

وقد يكون فقدان الوزن غير المقصود أو آلام الصدر أثناء الأكل والقيء الدموي علامة على السرطان.

تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الأعراض التالية قد تكون أيضا علامات على المرض:

حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي

أعراض عسر الهضم، مثل التجشؤ كثيرا

السعال الذي لا يتحسن

صوت أجش

فقدان الشهية

الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة

ألم في الحلق أو منتصف الصدر

براز أسود أو سعال دموي

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